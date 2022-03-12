Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

12.03.2022 13:37
Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

DİYARBAKIR Bağlar ilçesinde, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR Bağlar ilçesinde, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi Karanfil Sokak'ta, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye 10 araçla 32 itfaiye personeli sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı depoda hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.


Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü
Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü
Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü
YORUMLAR
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Bağcılar, İnşaat, Bağlar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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