BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında yandı.
İnegöl ilçesi kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde, Şakir Güzel'a ait 2 katlı ahşap evde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdü.Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yanıgnda, 2 katlı ahşap bina küle döndü - Son Dakika