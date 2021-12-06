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Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika

Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret

06.12.2021 11:34
Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'nci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'nci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve beraberindeki heyet, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'nci yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Yanık başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yanık'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Yanık, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin lideri, Aziz Atatürk. Çalışma arkadaşım olan kadınlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 87. yılında huzurlarınızdayız. Bir milletin yeniden doğuşuna olan inancınızla çıktığınız yol, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' hedefimize adım adım ilerlerken bizlere ışık oluyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını medeni olarak nitelenen birçok Avrupa devletinden daha önce elde etmiş bir milletin ferdi olarak öncülüğünüzdeki bu vizyonun takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Hükümetlerimiz döneminde eğitim ve iş hayatında, sosyal ve kültürel hayatta kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara son vererek, seçme ve seçilme hakkı önünde oluşturulan fiili ve hukuki engelleri ortadan kaldırdık. Zira demokratikleşme süreçleri ancak kadınların özgür ve adil biçimde yer bulabildiği oranda değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini hiçbir baskıya maruz kalmadan kullanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz yenilikçi hizmet modelleriyle, destek ve teşviklerle kadınların Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamakta kararlıyız. Başta zat-ı aliniz olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bize bu toprakları vatan kılan Milli Mücadelemizin kadın-erkek tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum."

Bakan Yanık, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşların isteklerin kırmayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(Ömer Faruk Karataş - Sadettin Aliusta/ İHA)

Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret
Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret
Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret
Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret
Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret
Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret

Derya Yanık, Anıtkabir, Türkiye, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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