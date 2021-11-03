Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde yapılan incelemede, elektrik çarpan Şenol Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde evde yanık kokusu alan Yılmaz'ın arkadaşı panikle dışarı çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Yanık kokusu alan arkadaşı durumu fark etti! Elektrikli battaniye ile uyuyan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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