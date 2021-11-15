Üye Girişi
ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması - Son Dakika

ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması

15.11.2021 22:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehitlerin hatırasını yaşatmanın, 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın herkesin önemli görevi olduğunu belirterek, "Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehitlerin hatırasını yaşatmanın, 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın herkesin önemli görevi olduğunu belirterek, "Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum." dedi.

Yanık, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu davetlere koşa koşa geldiğini, 15 Temmuz davalarının bir kısmında şehit ve gazileri temsilen avukat olarak bulunduğunu söyledi.

Bugün farklı bir kimlikle bir arada olduklarını anlatan Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin "Yolumuz bir, kalbimiz gönlümüz bir" özlü sözünü anlamlı bulduğunu, kalpler gönüller bir olunca yolların bir yerde kesiştiğini vurguladı.

Programın açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yanık, "Ülkemiz için dönüm noktası ve her birimiz için unutulmaz olan o sarsıcı gece daha önce birbirini hiç tanımayan bizleri bugün burada bir araya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla okuduğu bir Sezai Karakoç şiiri vardır biliyorsunuz 'kaderden öte kader vardır' der. Kaderin de üzerinde olan o kader bizleri bir araya getirmiş oldu. Altı senedir bu yolda birbirimizin acılarını paylaştık, birbirimize yoldaş olduk." diye konuştu.

Ülkenin o gece büyük bir sınav verdiğini anlatan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sokakları, caddeleri ve meydanları doldurduğunu ifade etti.

"15 Temmuz ruhunu, gerçeklerini unutturmayacağız"

Hain darbe girişimine karşı tek yumruk olunduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"O gece sokaklara dökülen insanların, genç yaşlı binlerce insanın elinde hiçbir silah olmadan, bir çakı dahi tutmadan tankların karşısına çıkması, bombaların karşısına dikilmesi, kurşunlara kendisini siper etmesi, evet sorulacak bir şeydir, merak edilecek bir şeydir. Nitekim o gece çıplak elleriyle tankları durduran, eli kanlı teröristlere kafa tutan, korkmadan yılmadan bir adım geri atmadan ilerleyen binlerce vatansever insanımız tarihe damgasını vuran muhteşem bir direnişe imza attı."

Bakan Yanık, 15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan, usanmadan, her seferinde yeniden baştan alarak tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini, o gün ne olduğunu, o gece neler yaşandığını tek tek anlatacaklarını belirtti.

Yanık, şunları kaydetti:

"Her biri birer kahraman, her biri tıpkı milli mücadelede olduğu gibi birer Mehmetçikti. Kimileri gazi oldu, o gecenin hatırasını ömür boyu taşıyor. Kimileri de o karanlık gecenin sabahına huzurla uyanmamız için canlarını ortaya koyarak şehit oldu. Ömer, Erol, Abdullah Tayyip, Halil, Mustafa, Fatih, İlhan, Ahmet, Ayşe, Demet, Sevgi, Kübra ya da adıyla yaşadığına eminim Cennet. İsimlerini burada tek tek saymadığım ama hikayelerini kalbimize kazıdığımız tam 251 kahraman. Hepsini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz.

15 Temmuz'da dirilen bu ruh, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de Sakarya'da yaşayan ruhun mirasıdır. Bizim için vatan emanettir. Emaneti korumak ve yüceltmek gerekir. Şehitlerimizin canı pahasına koruduğu ve bizlere bıraktığı vatanımız bugün yine emin ellerdedir. Vatan bizim için yalnızca bir toprak zenginliği, bir hükümranlık alanı değildir. Vatan bizim milli, manevi değerlerimizi yaşattığımız en yüksek kubbemiz, en geniş evimizdir. Vatan bizim özgürce yaşadığımız, hayat kurduğumuz, her türlü iyiliği ve güzelliği çoğalttığımız yuvamızdır. Bu yüzden 15 Temmuz'da milyonlarca insan darbecilere biz buradayız, burada kalacağız, hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Bu zafer artık Türkiye'yi darbelerle sindirme ümidi kalmadığının da apaçık resmidir."

-"Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir"

Şehitleri anlatırken duygulanan Yanık, şöyle devam etti:

"Kendime söz vermiştim kürsüye çıktığımda duygusallaşmayacağım diye ama korkarım o sözü tutamayacağız. İnsanı etkiliyor. Yaşadıkları topraklara sonsuz bir vefayla bağlı olduklarını hepimize gösterdiler. Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir. Bugün vefa gösterme sırası bizde, hepimizde. Öncelikle şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak, hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türk milleti her zaman şehitlerini rahmet ve minnetle anmıştır. Şehitlerimizin aileleri bizim de ailemizdir. Sizlerin hayatını güzelleştiren en ufak bir katkı bizim için mutluluk vesilesidir."

Bu anlayışla şehit yakınları ve gaziler için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yanık, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardıklarını, yeni düzenlemeyle daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.

İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdıklarını belirten Yanık, "Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için yaptığımız çalışmalar devam ediyor." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Derneği yönetim kurulu üyesi ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da programda konuşma yaptı.

Program, duayla sona erdi.

ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması
ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması
ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması
ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması

Derya Yanık, 15 Temmuz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması - Son Dakika


Son Dakika

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi 22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti 22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu 22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler 17:33 Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler

Son Dakika Haberleri
22:55 Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu 14 kişi tutuklandı
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:46 Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı, şimdi askere gönderiyor
22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti
22:22 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
21:28 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu 14 kişi tutuklandı Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu 14 kişi tutuklandı         
22:56
Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı, şimdi askere gönderiyor Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı, şimdi askere gönderiyor         
22:47
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
22:23
Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı         
21:51
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok         
19:36
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 23:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement