"Yanık Ülke" ilkbaharla renklendi

Manisa'da binlerce yıl önce patlayan volkanların sönmüş lav kalıntılarıyla ilginç coğrafi oluşumları bulunan Kula- Salihli Volkanik Jeoparkı, ilkbaharla birlikte siyahın canlı renklerle buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde bölgedeki sönmüş lav kalıntıları nedeniyle "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeoparkta, binlerce yıl öncesi lav akıntıları sonucu oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, yemyeşil kırlar, ağaç ve bitkilerin açtığı çiçeklerle birleşti.

UNESCO tarafından 2013 yılında tescillenen ve Global Jeopark Ağı'na dahil edilen bölgenin çevresinde uzanan verimli tarım arazilerinde yaz sezonu hazırlıkları da başladı.

Bölgede çok sayıdaki badem ve kiraz ağacının çiçeklendiği bu dönemde, küçükbaş hayvanlar da yeşeren otlaklara salınıyor.

Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan koniler ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, doğaseverler ve yürüyüş sporcularının tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.