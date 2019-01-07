Son Dakika Haberleri: Yanık Ülke"Nin Kar Altında Görsel Şöleni

Yanık Ülke"Nin Kar Altında Görsel Şöleni

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan, UNESCO sertifikalı jeopark olma özelliğini taşıyan Kula Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen yaşattı.

Yanık Ülke
Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan, UNESCO sertifikalı jeopark olma özelliğini taşıyan Kula Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen yaşattı.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda, sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaları, beyaz örtünün altında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konilerinin, koyu renkli bazalt kayalarının ve kızılçam ağaçlarının karla bütünleşmesiyle eşsiz manzara sunan volkanik arazi, doğaseverleri kendisine çekti.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, yürüyüş yolları ve tırmanma köprülerinde kar altındaki jeoparkın keyfini sürdü, arazide oyunlar oynadı, güzel anlar yaşadı.

Jeopark alanına yürüyüş için gelen Tuğberk Yetiş, "Kula UNESCO Global Jeoparkı her mevsim güzel. Bu güzelliğe kar da eklenince seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkıyor." dedi.


Şerife Sümer de kar yağışını fırsat bilip çocuklarıyla dışarı çıktığını belirterek, "Karla oynamak ve ailemle vakit geçirmek oldukça keyifli." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Büşra Özbay, yağan kar sayesinde güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Manisa, Kula, Kar, Güncel
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