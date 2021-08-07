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Yanık ve yara kremlerine zam yapıldığı iddiası - Son Dakika

Yanık ve yara kremlerine zam yapıldığı iddiası

07.08.2021 15:13
Yanık ve yara kremlerine zam yapıldığı iddiası, System.String[]

Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde, yara ve yanık kremlerinin fiyatlarının fahiş şekilde arttığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, ilaçların fiyatının yılda bir kere Sağlık Bakanlığının belirlediği ve bu belirlenen fiyatın altında ya da üstünde bir ilacın satışının yapılmasının yasak olduğunu ifade ederek iddiaları yalanladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremlerinde fiyat artışı ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, yangın bölgesinde dağıtılan yara ve yanık kremlerinin fiyatlarının fahiş şekilde arttığı iddiasıyla ilgili yazılı ve görsel medyadaki bazı haberlerin, eczacılık camiasını son derece üzdüğü ve infiale neden olduğu belirtildi.

''YANGIN BÖLGELERİNE İLAÇ DESTEĞİ VERİLİYOR''

"Bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremi ile ilgili yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, eczacı meslek örgütleri ve eczanelerin yangın bölgelerine yara ve yanık merhemi, göz damlası gibi ürünleri bol miktarda Türkiye'nin her yerinden ücretsiz bir şekilde ulaştırdığı ve yine eczacılar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine vermek için çalıştıkları vurgulandı.

''BELİRLENEN FİYATIN ÜSTÜNDE SATILMASI YASAK''

Satılan tüm ilaçların fiyatının yılda bir kere Sağlık Bakanlığının belirlediği ve bu belirlenen fiyatın altında ya da üstünde bir ilacın satışının yapılmasının yasak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla ilaç fiyatları Türkiye'nin her yerinde aynıdır, hiçbir şekilde ilaç fiyatı değiştirilemez. İnternet üzerindeki bazı sanal marketlerde Sağlık Bakanlığı onayı olmadan sahte ve yanıltıcı beyanlarla satılan ve ilaç gibi lanse edilen ürünlerin ise eczanelerimizle hiçbir ilgisi olmadığı gibi bu tip ürünlerin ilaçmış gibi lanse edilerek adeta gizli reklamı şeklindeki bir haber sunumu anlayışını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu tür haberler yapılırken basın meslek ilkeleri gereği meslek örgütlerimizden, sendikamızdan, eczacı odalarımızdan bilgi alınması gerekmektedir. Afet bölgesinde 7 gün 24 saat fedakarca çalışan meslek grubunun ve sadece o meslek grubuna ait ürünlerin bu şekilde lanse edilmesi halkımızda bir meslek grubuna karşı kin ve öfke oluşturulmaya zemin ve imkan tanıyacak böyle bir haber sunumu yapılması asla tasvip edilecek bir durum değildir. Biz eczacılar olarak bu haberlerin derhal düzeltilmesini ve eczacılık camiasından açık bir şekilde özür dilenmesini talep ediyoruz."

Yanık ve yara kremlerine zam yapıldığı iddiası

TEİS, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yanık ve yara kremlerine zam yapıldığı iddiası - Son Dakika Ekonomi


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