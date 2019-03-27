Son Dakika Haberleri: "Yanılmayı anket şirketleri yaşayacak"

"Yanılmayı anket şirketleri yaşayacak"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:42 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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