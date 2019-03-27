"Yanılmayı anket şirketleri yaşayacak"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:42
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