Yanılmaz Konserde İlahi Okuyacak
1 saat önce
3 Mart günü saat 20'de Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın himayelerinde tüm halkımıza özel bir "Tasavvuf Müziği Konseri" sunacak.
"YILLARDIR KURULMUŞ BİR KONSERVATUAR DİSİPLİNİYLE İLERLİYORUZ"
Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ücretsiz konsere, tüm halkımızın davetli olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, şehrin kültür sanat alt yapısına katkı sunmak adına hayata geçirdikleri Belediye Konservatuarı'nın kısa sürede güzel işlere imza attığını ve yıllardır kurulmuş bir konservatuar disiplini ile ilerlediklerini kaydetti. Belediye konservatuarının birkaç yıl içerisinde ülke genelinde konser verecek duruma geleceğini aktaran Yanılmaz Koro Şefi Naci Sönmez başta olmak üzere Türk musikisine emek veren bütün konservatuar üyelerine teşekkür etti.
"KONSERVATUARIMIZ EN ÇOK ARANAN EKİP OLACAK"
Günlerdir süren hazırlıklara birebir katılarak eserlere eşlik eden Yanılmaz, kendisinin de konserde sözleri Kul Yusuf'a ait "Şu Benim Divane Gönlüm" eserini seslendireceğini kaydetti. Yanılmaz, Cumartesi günü gerçekleşecek Tasavvuf Müziği Konserinin unutulamayacak anlara sahne olacağını ve bu güzel vakti tüm halkımızla birlikte yaşamak istediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:48 Kaynak: Bültenler
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