"Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor" - Son Dakika

"Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor"

15.12.2020 13:40

"Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor" Tokat'ta, korona virüs hastalarının filyasyon ekiplerine eksik bilgilendirme yapması salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkiliyor.

"Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor"

TOKAT - Tokat'ta, korona virüs hastalarının filyasyon ekiplerine eksik bilgilendirme yapması salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 8 aydır filyasyon ekipleri zor koşullara karşı mücadele vererek haftanın 7 günü sabah 8 gece 24 saatleri arasında çalışıyor. Korona virüs hastalarının tedavisi, temaslıların tespiti ve filyasyon hizmetlerini gerçekleştiren ekiplerin bu hummalı çalışması ise yanıltıcı bilgi verilmesi nedeni ile zorlaşıyor. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda korona virüs testi pozitif çıkan hastaların birçoğunun temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik veya yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan ekiplerin işlerini zorlaştırıyor

Tokat Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü ve Filyasyon Ekibi Başkanı Dr. Ahmet Bahadır Uçar, ekiplerin çalışmasının başarıya ulaşması için doğru bilgi paylaşımı ve evde izolasyon kurallarına dikkat edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Filyasyon ve temaslı ekleme işlemleri pozitif hastaların beyanatları esas alınarak yapılmakta olduğuna dikkat çeken Uçar, "Bu beyanatların eksik, yanlış veya yanıltıcı olması durumu sahada karşılaştığımız en önemli sorunların başında gelmekte. Halkımızdan ricamız filyasyon ekiplerinden bilgi saklamamaları ve beyanatlarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz biçimde vermeleridir. Bu beyanatlar sayesinde virüsün yayılım hızını durdurarak başarılı olabiliriz. Yanlış ve eksik verilen beyanatlar da ise, virüs daha fazla kişiyi etkilemekte yayılım zinciri devam etmektedir. Eksik ve yanlış bilgi verdiği tespit edilenler T.C.K'nın 206. Maddesine göre 3 Ay ile 2 Yıl arası hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılmaktadırlar" dedi.

Yanlış beyan virüsün hızla yayılmasına neden oluyor

Yanlış beyanın virüsün artmasını tetiklediğini ifade eden Uçar, "Yanlış beyan olduğu sürece bulaşın zincirini kırmak olası değil. Yanlış bilgi verildiğinde virüs çok hızlı bir şekilde diğer aileler ve bireylere temas ediyor. Özellikle çalışan gurupta doğru beyanatın verilmesi çok çok önemli. Eğer doğru beyanat alabilirsek virüsü olduğu yerde sınırlıyoruz. Fakat yanlış beyanat konusunda diğer bireyler ve ailelere maalesef zarar vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Ev içi bulaşlara dikkat

Korona virüse karşı ev içi bulaşlara dikkat çeken Uçar, "Covid bulaşlarının ilimizde neredeyse yüzde 40 ila 50 si ev içi bulaşlardan kaynaklanıyor. Covid -19 pozitif çıkan hastalar ev halkını korumak için kendilerini evin ayrı bir odasında çok iyi izole etmelidirler. Eğer evde varsa ayrı bir tuvalet ve banyo hastalar için ayrılabilir. Covid 19 hastasının olduğu evde kesinlikle maske kullanımına, genel hijyen kurallarına ve izolasyon kurallarına çok dikkat edilmeli. Evde ki temaslı vatandaşlarımızda covid semptomları görüldüğünde ise mümkün olan en kısa sürede Covid çağrı merkezimizi aramaları gerekiyor. Covid çağrı merkezimiz aracılığıyla tespit edilen semptomu olan temaslı vatandaşlarımız, filyasyon ekiplerimizce evlerinde ziyaret edilecek, gerekli görülürse sürüntü alınacak ve uygun görülmesi durumunda da tedavileri başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor
Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor
Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor
Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor

Koronavirüs, Türkiye, toplum, Tokat, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Yanıltıcı beyanlar vaka sayısını arttırıyor' - Son Dakika


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