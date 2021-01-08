" Yanımda" 2020'de 13 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika

" Yanımda" 2020'de 13 milyon kullanıcıya ulaştı

08.01.2021 10:59

Vodafone'un 4 yıl önce kullanıma sunduğu "Vodafone Yanımda" uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı.

Vodafone'un 4 yıl önce kullanıma sunduğu "Vodafone Yanımda" uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020'de de müşterilerine dijital dünyanın kolaylıklarını sunmaya devam etti. Kullanıcılarına tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkanı veren "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması, Vodafone'un en büyük müşteri iletişimi kanalı olmayı sürdürdü.

Vodafone'un 4 yıl önce kullanıma sunduğu "Vodafone Yanımda" uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı. Vodafone abonelerinin her 35 saatte bir kullandığı "Vodafone Yanımda", Türkiye'nin en aktif kullanılan uygulamaları arasında yer alırken, internet ve teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Webrazzi Ödülleri'nde üst üste yılın en iyi mobil uygulamalarından biri seçildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Vodafone Türkiye Dijital Varlıklar Direktörü Yaprak Çalkan, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz 'Vodafone Yanımda' mobil uygulamasıyla müşterilerimize 2020 yılında da tüm işlemlerini tek noktadan yapabilme kolaylığı sunduk. Uygulamamızın aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

400'ü aşkın fırsat kampanyası

"Vodafone Yanımda" üzerinden erişilen e-ticaret platformu "Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası", 2020'de de müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sunmayı sürdürdü. Alanında lider markaların özel kampanyalarına ev sahipliği yapan platformda, Alışveriş, Elektronik, Yaşam, Oyun, Yeme-İçme, Seyahat, Kozmetik, Şehrine Özel ve Finans gibi çeşitli kategorilerde 100'ü aşkın farklı markanın 400'ü aşkın fırsat kampanyası sunuldu. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformun aylık kullanıcı sayısı ise 9 milyona ulaştı.

Vodafone, 2020'de istegelsin işbirliğiyle "Vodafone Yanımda" üzerinden sunduğu Süpermarket Yanımda servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket oldu. Müşterilerine market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapma imkanının yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatı da sunan Süpermarket Yanımda ile ayda 100 bin market alışverişine ulaşılması hedefleniyor.

"Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden erişilen sadakat platformu "Hediye Çarkı", 2020'de müşteri ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca yenilendi. Vodafone'un bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandıran platformda, kullanıcılara 20 GB'a kadar internet, internetten yemeyen İletişim, Video ve Sosyal Pass paketleri ve sevilen markalarda indirimler gibi hediyeler kazanma imkanı sunuldu. Vodafone'lu olmayanların da yararlanabildiği "Hediye Çarkı" için düzenlenen çekilişe 9 milyonu aşkın kişi katılırken, katılımcılar toplam 3 milyon lira değerinde hediye kazanma şansına sahip oldu. Hediye Çarkı ile Vodafone'lulara her ay toplam 21 milyon adet hediye dağıtıldı.

Vodafone Online Mağaza'da rekor satış

"Vodafone Yanımda" üzerinden de erişilen ve 2020'de akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar portföyünü akıllı ev ürünleriyle genişleten Vodafone Online Mağaza, Kasım 2020'de başlayan büyük araba çekilişi kampanyasıyla birlikte rekor satış gerçekleştirdi. Tarifeye ek ödeme yönteminin dışında ön ödeme ve kredi kartlı satış opsiyonu projelerini hayata geçiren Vodafone Online Mağaza, kapılarını diğer operatör müşterilerine de açtı.

"Vodafone Yanımda" üzerinden yayına alınan "Temassız kartla yükle" özelliği sayesinde Vodafone'lular daha hızlı TL ve paket yüklemesi gerçekleştirdi. Android işletim sistemi ve NFC özelliğine sahip cihazları bulunan Vodafone'lular, temassız özellikli kredi ya da banka kartlarını telefonlarına yaklaştırarak bu özellikten faydalandı. Bu özellikle birlikte, yılda 12 milyondan fazla kullanıcı, ödeme için "Vodafone Yanımda" uygulamasını tercih etti.

Vodafone, Türkiye, Market, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ' Yanımda' 2020'de 13 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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