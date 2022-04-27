Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı - Son Dakika
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Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı

27.04.2022 12:04
Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı

Vodafone'un dijital müşteri platformu Vodafone Yanımda'nın aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona, günlük ziyaret sayısı ise 11 milyona ulaştı.

Vodafone'un dijital müşteri platformu Vodafone Yanımda'nın aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona, günlük ziyaret sayısı ise 11 milyona ulaştı. Uygulamanın mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aşarken, toplam ziyaret sayısı 250 milyonu buldu.

Vodafone'un en büyük dijital müşteri iletişimi kanalı olan Vodafone Yanımda mobil uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona, günlük ziyaret sayısı ise 11 milyona ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine erişti. Kullanıcılarına tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkanı veren uygulamanın mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aşarken, toplam ziyaret sayısı 250 milyonu buldu. Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamayı mart ayında ortalama 17 kez ziyaret etti. Vodafone Yanımda'da mart ayında story (hikaye) izlenmesi 50 milyona ulaştı.

UYGULAMA YENİ KATEGORİLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, 5 yıl önce kullanıma sunduğumuz Vodafone Yanımda uygulamasıyla müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veriyoruz. Her geçen gün daha fazla ilgi gören uygulamamızın aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Uygulamamızın sadece mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı. Vodafone Yanımda'nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olmasını hedefliyoruz. Uygulamamız, yeni kategorilerle büyümeye devam ediyor ve her ihtiyaca cevap veren bir pazaryeri haline geliyor. 2025'e kadar Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."


Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı
Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı - Son Dakika
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