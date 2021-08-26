Üye Girişi
Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları - Son Dakika

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

26.08.2021 10:48
Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları, System.String[]

AVRUPA TURUBir süredir Fransa ve İtalya'nın tarihi ve turistik yerlerinde tatillerini sürdüren 40 yaşındaki Paris Hilton ile kendisiyle aynı yaşta olan nişanlısı Carter Reum, Avrupa turlarının bir parçası olarak Sardinya adasına gitti.

AVRUPA TURU

Bir süredir Fransa ve İtalya'nın tarihi ve turistik yerlerinde tatillerini sürdüren 40 yaşındaki Paris Hilton ile kendisiyle aynı yaşta olan nişanlısı Carter Reum, Avrupa turlarının bir parçası olarak Sardinya adasına gitti.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

MERDİVENLERDE KARŞILADI

Hilton otellerinin varislerinden olan Paris Hilton ile yatırımcı nişanlısı Carter Reum, kiraladıkları lüks bir yatla tura çıktı. Gün boyu denize girip güneşlenen çift, sık sık da romantik anlar yaşadı. Denizden çıktıktan sonra duş alıp havluya sarınan Paris Hilton'u nişanlısı Reum onu güvertenin merdivenlerinde karşıladı. Çift, sanki uzun süredir görüşmemiş gibi birbirlerine sarıldı.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

MUTLULUK TABLOSU ÇİZDİLER

Paris Hilton ile Carter Reum, daha sonra teknenin üst güvertesinde bir şeyler yedikten sonra yine birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. Çiftin mutluluğu uzaktan çekilen fotoğraflardan bile belli oluyordu.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

10 GELİNLİK GİYECEK, DÜĞÜNÜ BELGESEL OLACAK

Paris Hilton ile Carter Reum'un yakın zamanda evlenmesi bekleniyor. Hilton, geçen hafta konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında düğünüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düğünün üç gün süreceğini belirten Hilton, bütün bu süre boyunca 10 tane farklı gelinlik giyeceğini de sözlerine ekledi. Hilton, düğünüyle ilgili bir de belgesel çekileceğini belirtti.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

40'INCI DOĞUM GÜNÜNDE NİŞANLANDILAR

Paris Hilton, bu yıl şubat ayında 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı.Daha önce üç kez nişanlanan ancak hiçbiriyle evlenmeyen Paris Hilton, bu dördüncü nişanında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından ve kendi internet sitesinden paylaştı.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları
YÜZÜKTE ÜNLÜ TASARIMCININ TORUNUNUN İMZASI VAR

Bir alkollü içki şirketinin kurucu ortaklarından olan Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımı aracılığıyla takipçilerine duyurdu. Bir tropikal adada çıktıkları tatilde Carter Reum, önünde diz çökerek klasik biçimde Paris Hilton'a evlenme teklif etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Beyaz kıyafetini aynı renk yarım parmaklı eldivenlerle tamamlayan Hilton'un gösterişli yüzüğü uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çarptı.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

'GELECEKTEKİ KOCAMI ÇOK SEVİYORUM'

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başladı. "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz" diye yazdı. Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini anlattı. O sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

TÜM AYRINTILARI İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞTI

Paris Hilton, nişanıyla ilgili tüm ayrıntıları kendi adını taşıyan internet sitesinde paylaştı. Bunlar arasında iri taşlı elmas nişan yüzüğü de var. Yüzüğün tasarımından yapımına kadar geçirdiği aşamaları da kendi internet sitesinden paylaştı. Bu yüzük, Paris'in adını taşıdığı kentten ilham kaynağını aldı. Tasarımcı Dousset, yüzüğün çerçevesini hazırlarken de Grand Palais'nin tonozlu tavanlarından esinlendi.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları
DÖRDÜNCÜ NİŞAN

Bu, Paris Hilton'un dördüncü nişanı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

TACİZ İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Paris Hilton, nişan haberini duyurmasından kısa bir süre önce de gençlik yıllarında yatılı okulda okurken tacize uğradığını açıklayarak gündeme gelmişti. Paris Hilton, konuyla ilgili olarak Salt Lake City'de bulunan Utah Eyaleti Meclis Binası'ndaki duruşmada gözyaşlarını tutamamıştı.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

20 YILLIK KABUS

"Benim adım Paris Hilton" diyerek başladığı konuşmasında ABD'nin dört bir yanındaki okullarda benzer olaylar yaşayanlar adına konuşacağını ekledi. Hilton konuşmasında, son 20 yıldır aynı kabusu yaşadığını da sözlerine ekledi. Sonra da hem fiziksel ve zihinsel olarak hem de sözlü istismara uğradığını belirtti. Konuşması sırasında o günlere dönen Hilton, gözyaşlarını da tutamadı. Şu anda 39 yaşında olan Hilton, geçtiğimiz ağustos ayında, 17 yayındayken okuduğu Provo Canyon School'da hem fiziksel hem de zihinsel anlamda istismara uğradığını itiraf etmişti.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

KENDİ KANALINDA ANLATMIŞTI

Kendi kanalında konuşan Paris Hilton, gerçeği uzun süre sakladığını belirterek " Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' demişti. O dönemde korktuğu için ailesine olup bitenleri anlatmadığını belirten Hilton, o programda panik atak geçirdiğini ve her gün ağladığını da ifade etmişti. Hilton bu olay yüzünden kendini "Mahkum gibi" hissettiğini de belirtmişti.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Dün gerçekleşen bir oturumda konuşan Paris Hilton, o dönemi gözyaşları içinde hatırladı ve anlattı. Hilton, Instagram sayfasında da konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Paris Hilton 22 Ocak'ta yaptığı bir paylaşımda da, istismara uğradıktan sonra eve döndüğünde çekilen fotoğraflarını paylaşıp "Bu fotoğraflar ben 18 yaşındayken çekilmişti. Gözlerimdeki acıyı görebiliyorum" diye yazmış ve bu tür olaylara yaşayanların sesi olacağını eklemişti.

Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

Paris Hilton, Fransa, İtalya, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı 11:31 Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor 11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesini 15 yıl cezadan telefondan gelen sinyal kurtardı 10:04 Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesini 15 yıl cezadan telefondan gelen sinyal kurtardı

Son Dakika Haberleri
11:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi         
11:45
Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi         
11:27
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:48:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement