Yanın TIR'ın şoförü gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'da nar yüklü TIR, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. TIR'ın şoförü Mustafa Aydın (60), yanan aracın başında gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, Rusya'ya götürülmek üzere nar yüklenen 55 ADH 807 plakalı TIR'da yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler ve çalışanlar yangına hortumla müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede TIR'ı tamamen sardı. Yangın sırasında TIR'da zaman zaman patlamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kapısı açılmayınca, dorse kesilerek yanan plastik kasalara ve narlara müdahale edildi. Bu sırada yanan TIR'ın yanına gelen şoför Mustafa Aydın, uzun süre gözyaşı döktü. Müdahaleyi izleyen Aydın'ı işletme sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.

Zarar görmeyen narlar dorseden indirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.