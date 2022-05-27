Yanına gelen şahısla arkadaşlık kurdu, sonra soyuldu o anlar kamerada - Son Dakika
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Yanına gelen şahısla arkadaşlık kurdu, sonra soyuldu o anlar kamerada

27.05.2022 10:07
Yanına gelen şahısla arkadaşlık kurdu, sonra soyuldu o anlar kamerada

Esenyurt'ta bulunan bir yüzme havuzunda yabancı uyruklu kişi, yanına gelen şahısla önce arkadaşlık kurdu sonrasında ise o kişi tarafından hırsızlığa uğradı.

Esenyurt'ta bulunan bir yüzme havuzunda yabancı uyruklu kişi, yanına gelen şahısla önce arkadaşlık kurdu sonrasında ise o kişi tarafından hırsızlığa uğradı. Cep telefonu ve 10 bin lirasını çalan hırsızlar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Esenkent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzuna giden yabancı uyruklu Olalekan Opadeji isimli bir şahıs, arkadaşlık kurmak için yanına gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından hırsızlığa uğradı. Yüzme havuzunda arkadaşlık kurup birlikte vakit geçirdikten sonra havuza yüzmeye giren Olalekan Opadeji, soyunma odasındaki dolabın anahtarını kenara bıraktı. O sırada iddiaya göre bunu fırsat bilen şahıs, anahtarı alarak soyunma odasında bulunan dolabı açtı, Opadeji'ye ait lüks telefonu ve 10 bin lirayı alan şahıs hızla oradan uzaklaştı. Havuzdan çıktıktan sonra durumu fark eden Olalekan Opadeji durumu güvenliğe bildirdi. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, arkadaşlık kurmak için yanına gelen kişi tarafından hırsızlığa uğradığını anlayan şahıs, emniyete giderek şikayette bulundu. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlatırken şahsın, güvenlik kamerasında dolabı karıştırdığı ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu-İHA)

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Yüzme, Güncel, Son Dakika

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