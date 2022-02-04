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Yanına sığınıp ekmeğini yediği iş adamının 600 bin TL'sini çaldı! Kısa sürede yakalandı - Son Dakika

Yanına sığınıp ekmeğini yediği iş adamının 600 bin TL'sini çaldı! Kısa sürede yakalandı

04.02.2022 15:34

Göktürk'te yanına sığınıp 2 ay evinde kaldığı iş adamının 600 bin lirasını çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte çalınan paranın 490 bin 707 lirası da ele geçirildi.

Eyüpsultan Göktürk mahallesi Kirazlıyolu sokak üzerinde evi bulunan mağdur S.K. polise başvurarak 600 bin lira nakit parasının çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın hiç de yabancı olmadığını tespit etti.

2 AY ÖNCE YANINA SIĞINMIŞ

Parayı çalan kişinin işadamının, 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğu belirlendi. Şüphelinin para dolu çantayla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

490 BİN TL'Sİ BULUNDU

Polis yaptığı çalışmada şüphelinin Kütahya'ya kaçtığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Erkan T. (48) gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte çalınan paranın 490 bin 707 lirası da ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin daha önceden farklı suçlardan 4 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Türk Lirası, Eyüpsultan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanına sığınıp ekmeğini yediği iş adamının 600 bin TL'sini çaldı! Kısa sürede yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanına sığınıp ekmeğini yediği iş adamının 600 bin TL'sini çaldı! Kısa sürede yakalandı - Son Dakika
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