Yanında antrenörünün olmasına izin verilmeyen paralimpik tenisçimiz Büşra Ün, yetkililere sitem etti

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Paralimpik milli tenisçimiz Büşra Ün, en yakın hocasının yanında olamamasından dolayı çok üzgün. Milli sporcumuz sosyal medya hesabından üzüntüsünü ve yaşadıklarını çok açık bir şekilde anlattı.

İşte Büşra'nın açıklamaları:

"Tokyo2020'ye 10 gün kaldı. Maalesef benimki yine buruk bir sevinç olacak. 6 yılı tamamen gönüllü olmak üzere 10 yıldır beni çalıştıran bireysel antrenörüm Osman Yıldız'a, Rio 2016'da olduğu gibi Tokyo 2020 kafile listesinde de yer verilmedi.

"YILLARINI BANA ADADI"

Diğer branştaki çoğu sporcunun aksine her yıl bu sporu yapabilmek için tek başıma sponsor bulmaya çalışıyorum. Yeterince zor olan bu yolda her daim yanımda olan, yıllarını hayallerime ve ülkemizin başarısına adamış Osman Hoca'ya, hakkı olan Tokyo bileti teslim edilmeliydi.

"GÖRÜŞÜME DEĞER VERİLMESİNİ İSTERDİM"

Ülkemizi bir kez daha Paralimpik Oyunları'da temsil edecek tek tenisçi olarak, görüşüme değer verilmesini ve bireysel antrenörümün bana eşlik etmesi konusunda desteklenmeyi beklerdim. Tokyo'da önce ülkem, sonra Osman Hoca için oynayacağım. Dualarınızı eksik etmeyin."