Son Dakika Haberleri: Yanında ayrılmasını istemediği oğlunu öldürdü
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Yanında ayrılmasını istemediği oğlunu öldürdü

1 saat önce

Yanında ayrılmasını istemediği oğlunu öldürdü 70'lik baba evlat katili oldu İsa Terzi'nin bir ay sonra düğünü olacaktı Yanından ayrılmasını istemediği tüfekle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildiAYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayılmayı düşünen oğlunu tüfekle...

Yanında ayrılmasını istemediği oğlunu öldürdü

70'lik baba evlat katili oldu

İsa Terzi'nin bir ay sonra düğünü olacaktı

Yanından ayrılmasını istemediği tüfekle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayılmayı düşünen oğlunu tüfekle vurarak öldüren yaşlı baba, adliyeye sevk edildi.

Koçarlı ilçesinde bağlı Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uzun süredir nişanlı olduğu kızla 8 Ekim'de evlilik hazırlıkları yapan İsa Terzi ile 72 yaşındaki babası Orhan Terzi, sabah hayvanlara bakmak için evlerinin yakınındaki dama gitti. Baba oğul hayvan damında birlikte çalışırken, İsa Terzi'nin düğünden sonra yaşamak için Efeler ilçesinde ev kiralaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan eve dönen baba Orhan Terzi, yanında getirdiği av tüfeğiyle oğlu İsa Terzi'ye 2 el ateş etti. Ahırın önünde kanlar içinde yere yığılan İsa Terzi, olay terinde hayatını kaybederken; baba ise suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan baba Orhan Terzi, Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen babanın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Koçarlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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