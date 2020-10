Yanında çocukla 'tırnakçılık' yapan kadın, yakalandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, yanındaki çocukla girdiği iş yerinden 'tırnakçılık' yöntemiyle 100 lira çalan M.Y. isimli kadın, yakalandı. Şüphelinin 4 iş yerinde daha aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi. M.Y.'ye yardım ettiği öne sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı. Hırsızlık anı, kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, kentin işlek caddelerinden olan Kadıana Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. 5 yaşındaki çocukla giyim eşyaları da satan iş yerine gelen M.Y., almak istediğini söylediği elbiseyi askısından çıkartarak, iş yeri sahibi İsmail Kızılçay'a uzattı. Kızılçay elbiseyi poşetlemeye çalışırken cüzdanından 200 lira çıkaran M.Y., Kızılçay'a uzattı. Kızılçay, 180 lira para üzeri vermek için kasadan çıkardığı 100 lirayı tezgaha koydu. Kızılçay, geri kalan tutarı kasadan çıkarmak için göz temasını kestiği sırada M.Y., 100 lirayı hızla alarak cüzdanına koydu. Kızılçay kasadan çıkardığı 80 lirayı vermek istediği sırada M.Y., ürünün 20 lira olduğunu ve kendisine 100 lira daha vermesi yönünde itirazda bulundu. İtiraz sırasında sesini yükselten M.Y., daha sonra aldığı ürünü bırakarak, 200 lirayı geri istedi. Kızılçay kadından ürünü ve 80 lirayı alarak, 200 lirasını geri verdi. M.Y. işletmeden çıktıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaştı.

POLİS KISA SÜREDE KADINI VE YARDIMCILARINI YAKALADI

Durumdan şüphelenen Kızılçay, güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti. Olayı fark eden Kızılçay, polisi arayarak yardım istedi. Kızılçay'ın yanı sıra, aynı bölgede bulunan 4 esnaftan da benzer ihbarlar yapılması üzerine, bölgeye polis ekibi sevk etti. Olay yerine gelen ekipler, aldığı bilgi ve eşkal üzerine M.Y. ile ona yardım ettiği ileri sürülen 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.