Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı - Son Dakika
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Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı

25.04.2022 18:25
Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı

Isparta'da müzik aletleri satan bir iş yerinde gerçekleşen disüztü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Isparta'da müzik aletleri satan bir iş yerinde gerçekleşen disüztü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tuhafiyeciler sitesindeki iş yerine giren şüpheli, masada bulunan dizüstü bilgisayarı yanında getirdiği çöp poşetine koyduktan sonra arka kapıdan kaçtı.

Hırsızlık anı iş yeri ve sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Deposuna gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada hırsızlığın yaşandığını belirten Yasin Ünal, durumu emniyete bildirdiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı
Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı
Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı
Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı
Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı

YORUMLAR
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Isparta, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı - Son Dakika


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