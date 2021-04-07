Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün - Son Dakika

Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün

07.04.2021 16:03
Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün, System.String[]

Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün Sivas'ta mesane tümörü nedeniyle mesaneleri alınan ve idrar torbasıyla gezmek zorunda kalan 2 hastaya ameliyatla bağırsaktan mesane yapıldı.

Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün

Sivas'ta mesane tümörü nedeniyle mesaneleri alınan ve idrar torbasıyla gezmek zorunda kalan 2 hastaya ameliyatla bağırsaktan mesane yapıldı. Hastalar bu ameliyat sayesinde idrar torbasından kurtularak daha konforlu bir hayat yaşıyor

SİVAS - Sivas'ta mesane tümörü nedeniyle mesaneleri alınan ve idrar torbasıyla gezmek zorunda kalan 2 hastaya ameliyatla bağırsaktan mesane yapıldı. Hastalar bu ameliyat sayesinde idrar torbasından kurtularak daha konforlu bir hayat yaşıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esat Korğalı tarafından 2 hastaya bağırsaktan yeni mesane yapıldı. Prof. Dr. Korğalı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Korğalı, mesane tümörlerinin ikiye ayrıldığını belirterek, "Buradaki mihenk noktası kasa invaziv olup olmama durumu. Kasa invaziv olan hastalarda artık yaşamı tehdit eden bir hastalık haline geldiği için mesanenin çıkartılması gerekiyor. Mesane çıkartıldığında da idrar kesesi ortadan kalktığı için idrarın bir şekilde dışarı alınması gerekiyor. Genellikle bunun için en çok kullanılan yöntem hastanın karnına torba takılarak idrarın dışarı atıldığı yöntemdir" dedi.

2 ameliyatta başarılı oldu

Prof. Dr. Korğalı, hastaların bu tarz tedavilere ulaşmasının zor olduğunu Sivas'ta üst üste 2 ameliyatın yapıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını ifade ederek, "Sınırlı vakalarda mesaneyi çıkardıktan sonra bağırsaktan belli bir parça çıkararak onu mesane şekline getirip tekrar idrar yoluna ağızlaştırılan ameliyat var. Burada da iki hastamıza o ameliyatı uyguladık. Hastaların mesanesi kasa invaziv ama çok metastazı yoktu. Hastaların yaşam beklentisi uzun, genel durumları iyi olan genç hastalar. O yüzden biz hastalara torbadan ziyade konfor olarak daha konforlu olan bu ameliyatı seçtik. Bakım açısından da vücut imajı açısından da daha iyi. Bu tür ameliyatlar daha çok büyük şehirlerde deneyimli cerrahlar tarafından yapılıyor. ve hastaların bu tarz tedaviye ulaşmaları daha zor. Sivas'ta da uyguladık daha önce ama son dönemde iki tane üst üst olunca Sivas'ta da yapılabildiğinin farkına varılması için böyle bir şey yaptık, gayet başarılı olduk. İnşallah bundan sonrada bu tarz hastalarda uygun tedavileri uygulamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum"

Hastalardan Hacı Ahmet Aksüt, "Hocalarımız işi gücü rast gitsin. Yapay mesane yaptılar. Birkaç kişiye de yapmışlar. Benden önce yaptıkları arkadaşlarda iyi sonuç almışlar. Bu ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum. Hocalarımızın büyük başarısı sayesinde kurtulduk. Hocalarımızdan, çalışanlarımızdan, üroloji personelinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Murat Şeker ise, "Esat Bey'le görüştükten sonra ameliyat kafama yattı. 8 saatlik ameliyattan sonra mesaneyi tamamen aldılar. İnce bağırsaktan bana mesane yapıyorlar. Şu anda az ağrım var başka bir şeyim yok" dedi.

Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün
Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün
Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün
Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yanında idrar torbası taşıyan hastalara müjde, bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün - Son Dakika


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