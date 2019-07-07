Son Dakika Haberleri: Trende kadını taciz eden sapığı makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti
Son Dakika Güncel Haber

Trende kadını taciz eden sapığı makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti

1 saat önce

Mersin-Adana treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcuların olayı fark etmesiyle engellendi. Makinist treni ilk istasyonda durdurarak, şahıs polise teslim edildi.

Mersin- Adana arasında hareket halinde olan trende yaşanan olayda, yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G. (22), A.K.'nin olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti.

Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi. Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı. Öfkeli kalabalık F.G.'yi trende linç etmeye kalkıştı.

YAKALANINCA İNKAR ETTİ

Durumu fark eden makinist, olayı polise haber vererek treni ilk istasyonda durdurdu.

Trenin Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu'nda durdurulması ile p Polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

Adana Adliyesine sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trende kadını taciz eden sapığı makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
Makinist, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı! MİT Başkanı Hakan Fidan'dan "diplomatik istihbarat" vurgusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:55:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trende kadını taciz eden sapığı makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]