Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı - Son Dakika
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Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı

20.05.2022 12:31

Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı Sakarya'da yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı

SAKARYA - Sakarya'da yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla ATM'ye saldırdı. ATM'yi kullanılamaz hale getiren M.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de bu tarz olaylara karıştığı öğrenildi.

Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı - Son Dakika


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