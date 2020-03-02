'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 yıl hapis - Son Dakika

'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 yıl hapis

7 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kavga ettiği Sezer Güney'i (25), bir gün sonra tabancayla vurarak öldüren Levent Gündüz, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 yıl hapis, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kavga ettiği Sezer Güney'i (25), bir gün sonra tabancayla vurarak öldüren Levent Gündüz, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Mayıs 2018'de Kilimli ilçe merkezindeki Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinde kavga eden Levent Gündüz ve Sezer Güney, bir gün sonra yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Levent Gündüz tabancayla ateş ettiği Sezer Güney'i ağır yaraladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sezer Güney, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Levent Gündüz, tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, Levent Gündüz hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istedi. İddianamede, Sezer Güney'in, husumetli olduğu Mustafa adındaki kişiyi darp edeceğini söylemesine sinirlenen Levent Gündüz'ün, "Yanımdaki adamı sana dövdürtmem" demesi üzerine ikili arasında kavga yaşandığı ve bir gün sonra Levent Gündüz'ün yolda karşılaştığı Sezer Güney'in kendisine saldırması üzerine yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek, öldürdüğü anlatıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Levent Gündüz ve avukatlar katıldı. Pişman olduğunu ifade eden Levent Gündüz'ün haksız tahrik altında cinayeti işlediğine karar veren mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasını 15 yıla indirdi. Duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasında indirimde bulunan heyet, Gündüz'e 12,5 yıl hapis cezası verdi.


Levent Gündüz, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin dünyaya meydan okudu: Kimsede olmayan bir silah ürettik, ABD bize yetişemiyor
Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü Senegal, Suudi Arabistan ve Tunus'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:49:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]