Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada - Son Dakika
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Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada

15.05.2022 23:24

Bursa'da yaşanan olayda yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

BURSA'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişiyi tekme tokat dövdüler
Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişiyi tekme tokat dövdüler
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Görükle, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
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SON DAKİKA: Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada - Son Dakika
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