YANINDAKİ KADINI SOKAKTA DARBETTİ, TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ - Son Dakika
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YANINDAKİ KADINI SOKAKTA DARBETTİ, TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

15.05.2022 23:51
YANINDAKİ KADINI SOKAKTA DARBETTİ, TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

BURSA'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

BURSA'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı. Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada

Görükle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANINDAKİ KADINI SOKAKTA DARBETTİ, TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ - Son Dakika


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