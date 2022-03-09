Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü - Son Dakika
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Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü

09.03.2022 02:13

Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü Aracını süren kişinin daha önce ehliyetine el konulduğu ve alkollü olduğu için araç kağıt üzerinde bağlandı Bütün yaşananları gelen ceza makbuzuyla öğrendi, işin içinden kendisi de çıkamadı Hiç...

Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü

Aracını süren kişinin daha önce ehliyetine el konulduğu ve alkollü olduğu için araç kağıt üzerinde bağlandı

Bütün yaşananları gelen ceza makbuzuyla öğrendi, işin içinden kendisi de çıkamadı

Hiç gitmediği Alanya'da 3 bin TL'lik ceza yediğini gördü, araştırınca kapısının önündeki araç yedieminde çıktı

Ceza gelen aracına binip yediemin otoparkına aracını sordu, aracın alındığı söylendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bir vatandaş, mahalle muhtarına bırakılan tebligatta adına düzenlenmiş ceza makbuzunu görünce şaşkına döndü. Tebligatta, vatandaşa ait aracın Alanya'da alkollü ve ehliyetsiz bir kişi tarafından kullanılırken yakalandığı için para cezası aldığı ve yediemin otoparkına çekildiği, yediemine çekilen aracın da başka birisi tarafından teslim alındığı belirtildi. Aracı kullandığı belirtilen kişiyi tanımadığını belirten araç sahibi İlkay Maşalacı, "Ne aracım ne de ben Alanya'ya gitmedim. Nasıl oluyor da gitmeyen araca ceza yazılıyor, aracı benim adıma yedieminden kim alıyor? Bunun açıklamasını bana yapsınlar" dedi.

Manavgat'ta yaşayan İlkay Maşalacı isimli vatandaş, Cuma günü Çağlayan Mahalle Muhtarlığına bırakılan tebligatı görünce şaşkına döndü. Tebligatta, Maşalacı'ya ait 07 ANK 424 plakalı aracın 13 Şubat 2022 tarihinde saat 23.42'de Alanya girişindeki Dinek Uygulama Noktasında yapılan denetimlerde alkollü ve daha önce alkollü araç kullanırken yakalanarak sürücü belgesine el konulmuş bir kişi tarafından kullanılırken yakalandığı gerekçesiyle, sürücü belgesi olmayan kişiye aracını verdiği için 3 bin 674 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Tebligatı okuduğunda büyük şaşkınlık yaşayan Maşalacı, söz konusu tarih ve saatte aracının kendisinde ve evinin önünde olduğunu belirterek cezayı uygulayan mercilere ulaştığında bir çözüm bulamadı.

"Yediemin otoparkından aracı başkası almış"

Yaşanan olayın ardından anacının bağlanarak yediemin otoparkına çekilmiş göründüğünü belirten Maşalacı, "Yaşadıklarım karşısında şaşırmamak mümkün değil. Aracım Alanya'ya gitmemesine ve benim dışımda kimse tarafından kullanılmamasına rağmen şahsıma, ehliyeti olmayan kişiye aracımı vermek suçundan 3 bin 674 TL para cezası gönderiliyor. Buraya kadar yanlış plakaya uygulanmıştır diye düşünüyorum. Ama, aracın bağlanarak yediemin otoparkına çekilmiş olması, ceza bana gelirken başkası tarafından yediemin otoparkından alınmış olması iyi niyet kurallarının dışına taşıyor. Madem benim aracım üzerinden ceza yazılıp yediemine çekiliyor, aracı da benim dışımda kimsenin alamaması gerekiyor. Mutlaka yediemin otoparkında güvenlik kamerası vardır. Aracı kim ve nasıl almış bunun hesabını mutlaka birileri vermeli. Ben bu sıkıntılı dönemde birilerinden para bulup bu cezayı ödedikten sonra gerekli yerlere başvurumu yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağımı, sorumlularının gerekli cezayı alması için her şeyi yapacağımı bilmelerini istiyorum" dedi.

Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü
Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü
Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü

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Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi Ormandan kestiği odunlarla yakalandı Ormandan kestiği odunlarla yakalandı

Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü - Son Dakika
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