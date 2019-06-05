Son Dakika Haberleri: Yanından geçerken motosikletine gaz veren sürücüyü bıçakladı
Son Dakika Güncel Haber

Yanından geçerken motosikletine gaz veren sürücüyü bıçakladı

11 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını yükselttiğini öne sürdüğü Muhammed Enes H.'yi (19) bıçakla yaraladı.

Yanından geçerken motosikletine gaz veren sürücüyü bıçakladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını yükselttiğini öne sürdüğü  Muhammed Enes H.'yi (19) bıçakla yaraladı.
Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Yenice köprülü kavşağında meydana geldi. Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını açtığını öne sürdüğü Muhammed Enes H. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Musa Y., yanında taşıdığı bıçağı çekip, motosiklet sürücüsü Muhammed Enes H.'yi bacağından yaraladı. Muhammed Enes H., çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza sonrası kaçan Musa Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Muhammed Enes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Damien Comolli, Rondon transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti! Köy konağındaki panoyu gören şaşırıyor! Fotoğrafları ev ev dolaşıp topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanından geçerken motosikletine gaz veren sürücüyü bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]