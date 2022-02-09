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Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı - Son Dakika

Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı

09.02.2022 15:18

Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokaktaki mazgal demirini çalan şahıs kameralara yakalandı.

Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokaktaki mazgal demirini çalan şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yanından geçtiği mazgalın demirini çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde sokakta yürüyen şahıs, önce dönüp yanından geçtiği mazgal demirine baktı. Etrafı kontrol eden şahıs, daha sonra da demiri yerinden sökerek götürdü.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aslantaş, hırsızların insanları mağdur ettiğini belirterek, demirci ve hurdacıların Pazar kurarak bu tür şeyleri satın aldığını söyledi. Esnaftan hırsızların getirdiği malları almamalarını isteyen Aslantaş, "Bu günlerde Birecik ilçesinde çalınan rögar kapaklarına değinmek istiyoruz. Bu konuda halkımız ve belediyemiz mağdur durumda. Hurdacı arkadaşlar şu anda bir Pazar kurmuşlar. Bunları almamalarını rica ediyoruz. Çocuklarımız içine düşüyor. Pisliklerden dolayı tıkanıyor. Bu konuda biraz mağduruz. İlgili arkadaşlar ile vatandaşların biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunu gördüklerinde ilgili arkadaşlara bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da gençlerin madde kullandıkları için hırsızlığa bulaştıklarını belirterek yetkililerin konuya el atmalarını istedi. Öte yandan Birecik Belediyesi'nin çalınan mazgal demirinin yerine yenisini koyduğu belirtildi.

Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı
Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı
Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı
Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı
Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı
Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mazgal demirini çalan şahıs kameraya yakalandı - Son Dakika


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