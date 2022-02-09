Üye Girişi
Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı - Son Dakika

Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı

09.02.2022 23:38
Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokaktaki mazgal demirini çalan şahıs kameralara yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokaktaki mazgal demirini çalan şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yanından geçtiği mazgalın demirini çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde sokakta yürüyen şahıs, önce dönüp yanından geçtiği mazgal demirine baktı. Etrafı kontrol eden şahıs, daha sonra da demiri yerinden sökerek götürdü.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aslantaş, hırsızların insanları mağdur ettiğini belirterek, demirci ve hurdacıların Pazar kurarak bu tür şeyleri satın aldığını söyledi. Esnaftan hırsızların getirdiği malları almamalarını isteyen Aslantaş, "Bugünlerde Birecik ilçesinde çalınan rögar kapaklarına değinmek istiyoruz. Bu konuda halkımız ve belediyemiz mağdur durumda. Hurdacı arkadaşlar şu anda bir Pazar kurmuşlar. Bunları almamalarını rica ediyoruz. Çocuklarımız içine düşüyor. Pisliklerden dolayı tıkanıyor. Bu konuda biraz mağduruz. İlgili arkadaşlar ile vatandaşların biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunu gördüklerinde ilgili arkadaşlara bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da gençlerin madde kullandıkları için hırsızlığa bulaştıklarını belirterek yetkililerin konuya el atmalarını istedi. Öte yandan Birecik Belediyesinin çalınan mazgal demirinin yerine yenisini koyduğu belirtildi. - ŞANLIURFA

Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı
Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yanından geçtiği mazgal demirini dönüp çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement