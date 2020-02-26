YANINDAYIZ Derneğince, ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YANINDAYIZ Derneğince, ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi hazırlanacak - Son Dakika

YANINDAYIZ Derneğince, ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi hazırlanacak

7 saat önce

YANINDAYIZ Derneğinin Kanada Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu kapsamında, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak yürüttüğü projeyle Türkiye genelinde nüfusu 100 bin ve üzerindeki 233 ilçenin toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi oluşturulacak.

YANINDAYIZ Derneğince, ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi hazırlanacak, System.String[]

YANINDAYIZ Derneğinin Kanada Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu kapsamında, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak yürüttüğü projeyle Türkiye genelinde nüfusu 100 bin ve üzerindeki 233 ilçenin toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi oluşturulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi" projesinin Uzmanlar Atölyesi gerçekleştirildi.

Dernek üyeleri, akademisyenler, ilgili araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı Uzmanlar Atölyesi'nde, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haluk Alkan, Kanada Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Antonia Wynne Hughes ve YANINDAYIZ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Boratav tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından, proje kapsamında endeks gösterge setinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konuları ele alındı.

Projeyle, Türkiye genelinde nüfusu 100 bin ve üzerindeki 233 ilçenin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi ve "İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi" oluşturulması planlanıyor. Endeksin Türkiye ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliğindeki farklılıkları, eksikleri ve artıları ortaya çıkarması, il ve ilçe düzeyinde yerel yöneticilere ve sivil toplum kuruluşlarına politika üretimi ve karar almada yol göstermesi bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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