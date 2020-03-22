Yanındayız Fenerbahçe! - Son Dakika
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Yanındayız Fenerbahçe!

6 saat önce

F.Bahçe, "Erkek basketbol takımımızda bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda Kovid-19 belirtilerine rastlanmıştır" açıklamasını yaptı.

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F. Bahçe, "Erkek basketbol takımımızda bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda Kovid-19 belirtilerine rastlanmıştır" açıklamasını yaptı. Ardından numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtilirken, şu an hiçbir oyuncunun hastanede kalmasına gerek olmadığı bildirildi.


BAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, koronavirüs belirtisi gösterdiği duyuruldu. Açıklamada "Bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda Kovid-19 belirtilerine rastlanmıştır" denildi. Sarı lacivertliler, ardından yaptığı açıklamada ise "Numuneler Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilmiştir. Şu an hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede kontrol altında tutulmaktadır" denildi.


TOFAŞ: 5-6 gün daha bekleyeceğiz


SARI lacivertlilerin, erteleme kararı öncesi ING Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de yaşanan olayı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Öngören, "Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Yarın (bugün) maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk" dedi.


Beşiktaş: Bizde belirtilere rastlanmadı


8 MART'ta Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Sigorta kadrosunda da Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kovid-19 vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren gerekli tedbirleri almıştır. 13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko'nun bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığını ifade ederiz" bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı, Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:05 

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