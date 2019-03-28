Son Dakika Haberleri: Yanınızda Kimse Yokken İzleyin - İran Otel Turizminin İnanılmaz Gerçekleri

Yanınızda Kimse Yokken İzleyin - İran Otel Turizminin İnanılmaz Gerçekleri

37 dakika önce

İslam devriminden önce modern ve gelişmiş toplumuyla dünyada öncemli bir konumda bulunan İran, 1979 yılındaki devrimden sora dış dünyaya kapalı hale gelmiştir.

İslam devriminden önce modern ve gelişmiş toplumuyla dünyada öncemli bir konumda bulunan İran, 1979 yılındaki devrimden sora dış dünyaya kapalı hale gelmiştir. Ancak bu kapalı ülke; tarihi,gelenekleri ve kültürüyle yılda binlerce turistin ilgisini çekmektedir. Gelin İran'ın gelişen turizmi ve enteresan geleneklerine hep beraber bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:07 Kaynak: Youtube

İran, Genel
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