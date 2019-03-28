Yanınızda Kimse Yokken İzleyin - İran Otel Turizminin İnanılmaz Gerçekleri
37 dakika önce
İslam devriminden önce modern ve gelişmiş toplumuyla dünyada öncemli bir konumda bulunan İran, 1979 yılındaki devrimden sora dış dünyaya kapalı hale gelmiştir.
İslam devriminden önce modern ve gelişmiş toplumuyla dünyada öncemli bir konumda bulunan İran
, 1979 yılındaki devrimden sora dış dünyaya kapalı hale gelmiştir. Ancak bu kapalı ülke; tarihi,gelenekleri ve kültürüyle yılda binlerce turistin ilgisini çekmektedir. Gelin İran'ın gelişen turizmi ve enteresan geleneklerine hep beraber bakalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:07 Kaynak: Youtube
Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi
Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı