Son Dakika Haberleri: Yankesici, Güvenlik Kamerasından Belirlenip, Yakalandı

Yankesici, Güvenlik Kamerasından Belirlenip, Yakalandı

47 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı.

Yankesici, Güvenlik Kamerasından Belirlenip, Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan Ü.Ç.'nin benzer suçlardan 17 sabıkasının olduğu belirlendi.

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerindeki medikal malzeme dükkanına 19 Aralık 2018 günü gelen kişi, burada dükkandaki kasiyerin kafasının karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çaldı. Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahibi, kayıtlarda hırsızlığı fark etmesi üzerine polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dükkandan para çalan zanlının daha önce benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olan Ü.Ç.(48) olduğunu tespit etti. Polis, Ü.Ç.'yi, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ü.Ç., adliyeye sevk edildi.

- İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

Aralık, Kocaeli, Derince, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Victoria Beckham, Kendi Kanından Krem Yaptırdı Maaşı Düşük Olan Emekliyi Sevindiren Gelişme! Bin TL'nin Altında Aylık Olmayacak

Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:44:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yankesici, Güvenlik Kamerasından Belirlenip, Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]