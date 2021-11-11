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Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı - Son Dakika

Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı

11.11.2021 10:04

Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı Şişli'de yankesicinin hedefi olan İranlı uyruklu şahsın içerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan çantası çalındı Şişli'de yankesicinin hedefi olan İran uyruklu şahsın para dolu çantası çalındı.

Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı

Şişli'de yankesicinin hedefi olan İranlı uyruklu şahsın içerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan çantası çalındı

İSTANBUL - Şişli'de yankesicinin hedefi olan İran uyruklu şahsın para dolu çantası çalındı. İçerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan çantayı çalan şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. 8 Kasım'da saat 14.00 sıralarında bir kafede oturan İran uyruklu M.A. yankesicilerin hedefi oldu. Uygun zamanda harekete geçen yan kesici sandalye üzerindeki içerisinde 20 bin dolar (198 bin 500 lira) ve bin 900 lira olan çantayı çaldı. Kaşla göz arasında çantayı alan şahıs, oradan uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen S.D. olaydan bir gün sonra Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı
Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı
Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı
Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı

Hisarcık, Şişli, dolar, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yankesici içi para dolu çantayı böyle çaldı - Son Dakika


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