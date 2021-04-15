Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı - Son Dakika

Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı

2'si kadın 3 kişilik çetenin girdikleri evlerden 500 bin lira değerinde altın takı çaldığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir pazarda vatandaşın çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Ayrıca yakalanan hırsız kadının 2 arkadaşıyla birlikte girdikleri evlerden 500 bin lira değerinde altın takı çaldıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyonda yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı gün ve tarihlerde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazarlarda yankesicilik olaylarının yaşanması üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından son olarak bir kadının çantasından cep telefonu çalınmasının ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan bir kadın şüphelinin sorgusunun ardından diğer 2 şüphelide kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca 2'si kadın 3 şüphelinin girdikleri evlerden altın takı çaldıkları tespit edilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 500 bin lira değerinde altın takı, bir adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkarıldığınca mahkemece tutuklandı.