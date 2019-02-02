Yankesici Kadın Pil Bahanesiyle Dikkat Dağıtarak 195 TL Çaldı

Eskişehir'de, işitme cihazı pili almak için geldiği iş yerinin sahibinden yankesicilik yaparak 195 TL alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kadın polis tarafından aranıyor.

Eskişehir'de, işitme cihazı pili almak için geldiği iş yerinin sahibinden yankesicilik yaparak 195 TL alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kadın polis tarafından aranıyor.



Alınan bilgiye göre, olay İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir işletmeye gelen F.M. isimli kadın, iş yeri sorumlusu C.Ö.'den (24) işitme cihazı pili almak istediğini söyledi. Daha sonra C.Ö., şüpheli kadına istediği pili ve 200 TL olarak aldığı paranın üstü olarak 185 lira geri verdi. Ardından yankesici kadın, birçok defa fikir değiştirip işletme sorumlusunun kafasını karıştırarak 195 TL fazla para alarak kayıplara karıştı. Şüpheli kadın gittikten sonra olayı fark eden C.Ö., polis ekiplerine durumu bildirdi.



Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

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