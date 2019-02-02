Son Dakika Haberleri: Yankesici Kadın Pil Bahanesiyle Dikkat Dağıtarak 195 TL Çaldı

Yankesici Kadın Pil Bahanesiyle Dikkat Dağıtarak 195 TL Çaldı

1 saat önce

Eskişehir'de, işitme cihazı pili almak için geldiği iş yerinin sahibinden yankesicilik yaparak 195 TL alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kadın polis tarafından aranıyor.

Yankesici Kadın Pil Bahanesiyle Dikkat Dağıtarak 195 TL Çaldı, System.String[]
Eskişehir'de, işitme cihazı pili almak için geldiği iş yerinin sahibinden yankesicilik yaparak 195 TL alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kadın polis tarafından aranıyor.

Alınan bilgiye göre, olay İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir işletmeye gelen F.M. isimli kadın, iş yeri sorumlusu C.Ö.'den (24) işitme cihazı pili almak istediğini söyledi. Daha sonra C.Ö., şüpheli kadına istediği pili ve 200 TL olarak aldığı paranın üstü olarak 185 lira geri verdi. Ardından yankesici kadın, birçok defa fikir değiştirip işletme sorumlusunun kafasını karıştırarak 195 TL fazla para alarak kayıplara karıştı. Şüpheli kadın gittikten sonra olayı fark eden C.Ö., polis ekiplerine durumu bildirdi.

Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:21:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yankesici Kadın Pil Bahanesiyle Dikkat Dağıtarak 195 TL Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]