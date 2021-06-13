MALTEPE'DE ORMANLIK ALANLARDA VE SAHİLLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (yeniden)
İstanbul DHA - ESENYURT'ta semt pazarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadın suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekipleri, Akevler Mahallesi'nde bulunan semt pazarında önceki gün bir kişinin yankesicilik yaptığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, bir kadının yanına gelerek çantasından cüzdanını aldığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli C.K. isimli kadın "Yankesicilik" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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