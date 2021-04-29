Yankesici kadın yakalandı - Son Dakika

Yankesici kadın yakalandı

29.04.2021 09:54

Yankesici kadın yakalandı Adana'da bir kişinin cebindeki 170 lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yankesici kadın tutuklandı Adana'da bir kişinin cebindeki 170 lirayı çaldığı öne sürülen yankesici kadın polis tarafından yakalandı.

Yankesici kadın yakalandı

Adana'da bir kişinin cebindeki 170 lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yankesici kadın tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişinin cebindeki 170 lirayı çaldığı öne sürülen yankesici kadın polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 12 Nisan Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaklarda yürüyen Mehmet G.'nin arkasından gelen bir kişi, cebindeki 170 TL'yi adres sorma bahanesiyle yaklaşıp aldı. Bir süre sonra durumu fark eden Şule Burhan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yankesicilik olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, 'yankesicilik', 'dolandırıcılık', 'nitelikli yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Damla G. olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra Damla G.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yankesici kadın yakalandı
Yankesici kadın yakalandı
Yankesici kadın yakalandı
Yankesici kadın yakalandı

Pazartesi, Nisan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yankesici kadın yakalandı - Son Dakika


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