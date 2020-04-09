Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından takibe alınan yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle hırsızlık yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 22 Mart tarihinde Hobyar Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kadın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yakın takibe alındı. Bosna Hersek uyruklu Elvisa O. (32) ve Elvira R.'nin (31), kalabalıktaki sırt çantalı vatandaşları birbirlerine göstererek işaretleştikleri ve Galata Köprüsü üzerinde de eylemlerine devam ettikleri belirlendi. Polis de şüpheliler ile birlikte Karaköy'de tramvaya bindi. Polisin takibinden habersiz olan şüpheliler, Sultanahmet'te indikleri sırada emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan araştırmalarda Elvisa O. ve Elvira R.'nin, 15 Mart tarihinde Eminönü'nde Ayla A. adlı kadının bir iş yeri önünde alışveriş kuyruğunda bulunduğu sırada çantasından cüzdanının çalınması olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer suçtan birer suç kaydının olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, şüphelilerin 15 Mart tarihinde Eminönü'nde Ayla A. adlı kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle cüzdan çaldığı anlar bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL