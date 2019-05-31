Yankesici kadınlar, polis tarafından yakalandı

GAZİANTEP'te, vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.Kentin farklı noktalarında farklı zamanlarda ceplerindeki cüzdanları ile telefonları çalınan vatandaşlar art arda polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen ve A.H. ile R.H. isimli kadınlar oldukları belirlenen şüpheliler, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 9 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Gaziantep