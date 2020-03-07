Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde semt pazarında yankesicilik yaptığı öğrenilen şahıs son işinde yakayı ele verdi.



Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.(63) isimli şahıs Nurdağı ilçe merkezindeki semt pazarında 1 kişinin cebinden yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı esnada emniyet ekipleri tarafından yakalandı.



Şahsın daha öncede değişikli il ve ilçelerde aynı yöntemler ile 3 ayrı yankesicilik usulü ile hırsızlık yaptığı ve bir çok sabıka kaydının olduğu öğrenildi.



Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP