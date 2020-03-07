Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı - Son Dakika

Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı

22 dakika önce

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde semt pazarında yankesicilik yaptığı öğrenilen şahıs son işinde yakayı ele verdi.

Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde semt pazarında yankesicilik yaptığı öğrenilen şahıs son işinde yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.(63) isimli şahıs Nurdağı ilçe merkezindeki semt pazarında 1 kişinin cebinden yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı esnada emniyet ekipleri tarafından yakalandı.


Şahsın daha öncede değişikli il ve ilçelerde aynı yöntemler ile 3 ayrı yankesicilik usulü ile hırsızlık yaptığı ve bir çok sabıka kaydının olduğu öğrenildi.


Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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