Yankesiciler polisi engeline takıldı - Son Dakika
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Yankesiciler polisi engeline takıldı

11.05.2022 15:38

Yankesiciler polisi engeline takıldı Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile sıkıştırdıkları şahısların cep telefonlarını alan 3 kişi Sivas'ta polis tarafından yakalandı Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile sıkıştırdıkları şahısların cep telefonlarını alan 3 kişi Sivas'ta polis...

Yankesiciler polisi engeline takıldı

Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile sıkıştırdıkları şahısların cep telefonlarını alan 3 kişi Sivas'ta polis tarafından yakalandı

SİVAS - Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile sıkıştırdıkları şahısların cep telefonlarını alan 3 kişi Sivas'ta polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye geçtiğimiz gün meydana gelen olayda polisten yardım isteyen bir kadın, İnönü Bulvarında kalabalıkta sıkıştırılarak cep telefonunun çalındığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri başlattıkları titiz takip sonucunda cep telefonunu çalan S.E. isimli yankesiciyi yakalamayı başardı. S.E.'nin sorgusunda yalnız olmadığı Ö.O. ve M.A.C. isimli şahıslarla birlikte olduğu anlaşıldı. Ö.O. ve M.A.C. Sivas'tan çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çalıntı olduğu tespit edilen 5 telefon ele geçirildi. Tespit edilen 4 mağdura telefonları teslim edildi. Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile cep telefonu çaldığı anlaşılan 3 zanlı emniyet ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Yankesiciler polisi engeline takıldı
Yankesiciler polisi engeline takıldı
Yankesiciler polisi engeline takıldı
Yankesiciler polisi engeline takıldı
Yankesiciler polisi engeline takıldı
Yankesiciler polisi engeline takıldı
Yankesiciler polisi engeline takıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yankesiciler polisi engeline takıldı - Son Dakika


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