Son Dakika Haberleri: Yankesiciler Suçüstü Yakalandı

Yankesiciler Suçüstü Yakalandı

7 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yankesiciler Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce hırsızlık yaptıkları belirlenen M. D. (58), M.Y. (62) ve N.D'nin (50) ilçeye geldiği bilgisi üzerine şahısları takibe aldı.

Kızılcahamam Yukarı Merkez Camisi'nde abdest alan bir kişinin ceketindeki cüzdanı çalan şüpheliler, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Kızılcahamam, Güncel
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