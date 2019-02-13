Yankesiciler Suçüstü Yakalandı
7 saat önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde, yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, daha önce hırsızlık yaptıkları belirlenen M. D. (58), M.Y. (62) ve N.D'nin (50) ilçeye geldiği bilgisi üzerine şahısları takibe aldı.
Kızılcahamam Yukarı Merkez
Camisi'nde abdest alan bir kişinin ceketindeki cüzdanı çalan şüpheliler, suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA
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