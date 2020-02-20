Yankesicileri yolcu konumundaki polisler yakaladı - Son Dakika

Van'da otobüse binmek isteyen şahsın cebinden 200 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kişi, yolcu konumuna geçen polis ekiplerince yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik/Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen İ.K. isimli şahsın İpekyolu ilçesi Hazreti Ömer Camii karşısında bulunan otobüs durağına gelen özel halk otobüsüne binmek istediği esnada cebinde bulunan 200 TL'nin arkasında bulunan ve tanımadığı 2 şahıstan birinin parayı alarak birlikte kaçtıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oluşturulan özel ekip tarafından özel beceri ile 'yankesicilik (tırnakçılık yöntemiyle)' yapan şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; otobüs duraklarının çevresi ile otobüslere ait 22 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 3 saat incelenmiş. Görevlilerimiz otobüslerde yolcu ve duraklarda ise bekleyen yolcu konumunda bulunmuştur. Görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin E.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine; görevlilerimizce binmiş oldukları otobüste yakalanarak gözaltına almıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin 'yankesicilik, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, taksirle yaralama vb.' suçlardan kayıtları mevcuttur. Gözaltına alınan E.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)