Yankesicilik Güvenlik Kamerasında
33 dakika önce
Gaziantep'te bir kadının cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yoluyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
'te bir kadının cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yoluyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey
Sosyal Yardımlaşma Vakfında yardım almak için bekleyen bir kadının cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yaparak çalan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kurum içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.F.K. ve A.F. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 zanlının aynı yöntemle farklı tarihlerde 4 olay gerçekleştirdiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir zanlının yardım almak için sıra bekleyen kadının cep telefonu ve cüzdanını alması yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:28 Kaynak: AA
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