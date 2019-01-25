Son Dakika Haberleri: Yankesicilik Güvenlik Kamerasında

Yankesicilik Güvenlik Kamerasında

33 dakika önce

Gaziantep'te bir kadının cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yoluyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir kadının cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yoluyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfında yardım almak için bekleyen bir kadının cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yaparak çalan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kurum içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.F.K. ve A.F. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 zanlının aynı yöntemle farklı tarihlerde 4 olay gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir zanlının yardım almak için sıra bekleyen kadının cep telefonu ve cüzdanını alması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa
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