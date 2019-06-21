Son Dakika Haberleri: Yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma yapan 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma yapan 2 kişi yakalandı

2 saat önce

Gaziantep'te 2012 yılından beri çok sayıda yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçunu işlediği belirlenen E.Y. ve E.Y. isimli şahılar yakalandı.

Yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te 2012 yılından beri çok sayıda yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçunu işlediği belirlenen E.Y. ve E.Y. isimli şahılar yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçlarından 8 ayrı yakalama emriyle arandığı ve 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Yine diğer şahsın da aynı suçlardan 3 ayrı kaydının bulunduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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