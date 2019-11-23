Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P. tutuklanırken, Vedat Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri Mustafa P. ve Vedat Y'yi gözaltına aldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarık M'nin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul 'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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