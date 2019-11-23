Son Dakika Haberleri: Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarık M'nin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri Mustafa P. ve Vedat Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P. tutuklanırken, Vedat Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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