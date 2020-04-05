Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tayeb B. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Cezayirli Tayeb B. ve Nacereddine H. ile Filistinli Atmeni A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart'ta Fatih 'te bir otelin girişinde Tunuslu Alia El F'nin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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